Suriname neemt afscheid van Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan

Henk van der Zwan, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, keert terug naar zijn land. Op de residentie van de diplomaat werd op 10 augustus een afscheidsfeest gehouden. Onder de aanwezigen waren president Chandrikapersad Santokhi, diverse ministers, leden van de rechterlijke macht, ondernemers en vertegenwoordigers van sociaal maatschappelijk vlak.

Ambassadeur van der Zwan sprak de aanwezigen toe en blikte terug op een mooie periode die nu ten einde komt. De Nederlandse diplomaat kwam in Suriname tijdens de piek van Covid-19. “We hebben heel veel mooie relaties opgebouwd op verschillende niveaus”, zegt hij. “Suriname doet iets met je. Je neemt iets mee. In ons hart nemen we de warmte en gezelligheid mee. Vooral die warme brasa van Suriname.”

De diplomaat sprak zijn bewondering uit voor de ‘can do mentaliteit’ van Surinamers. “Ondanks uitdagingen zit men niet bij de pakken neer, maar men maakt er het beste van. Dat is bijzonder.”

Tijdens de termijn van de ambassadeur in Suriname waren er diverse hoogtepunten. De relatie tussen Suriname en Nederland werd volledig hersteld en naar een hoger niveau getild. Zo heeft president Santokhi een officieel bezoek gebracht aan Nederland en bracht premier Mark Rutte een tegenbezoek aan Suriname. Voorts zijn diverse samenwerkingsverbanden aangehaald.

De implementatie van diverse programma’s op het gebied van volksgezondheid, defensie en de wederzijdse uitwisseling van kennis en kunde zijn onderdeel van de relatie tussen de twee landen. Binnenkort wordt ambassadeur van der Zwan opgevolgd door een nieuw aangestelde ambassadeur.