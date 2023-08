13 augustus Internationale Dag van de Linkshandigen

Ieder jaar op 13 augustus is het Internationale Linkshandigendag. In 1976 is deze dag voor linkshandigen in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de kleine en grote ongemakken waar zij tegenaan lopen in deze rechtshandige wereld. De Linkshandigendag bestaat dus al enkele tientallen jaren, maar krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid.

De meeste mensen zijn rechtshandig. Slechts 10% tot 15% van de mensen is linkshandig. Linkshandig zijn houdt in dat deze mensen de linkerhand als voorkeurshand gebruiken. Schrijven, knippen en snijden doen linkshandigen dus met hun linkerhand.

Doordat het grootste deel van de bevolking rechtshandig is, is de samenleving ingericht op rechtshandigen.

In het verleden dacht men dat linkshandigheid een afwijking was. Men was zo bijgelovig dat men dacht dat de linkerhand de hand van de duivel was.

Linkshandigheid stond in het verleden dan ook in een kwaad daglicht. Men vond linkshandigen erg onhandig. Dit blijkt ook uit het gezegde: ‘twee linkerhanden hebben’.