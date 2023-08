Man raakt zwaargewond na val van stellage in kerk

Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt na een val van een stellage in een kerk in het district Para.

Het slachtoffer bevond zich op de stellage en was bezig te werken. Op een bepaald moment viel hij door nog onbekende reden hard op de vloer.

De man heeft een barstwond aan het hoofd en verschillende fracturen opgelopen. Hij was na het ongeluk niet aanspreekbaar.

Het slachtoffer werd in allerijl naar het hoofdkwartier van de Suriname Centrale Ambulance Dienst (SUR-CAD) aan de Poerwodadiweg gebracht en van daaruit is hij met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.