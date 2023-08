In Suriname is er momenteel sprake van flinke hitte. Zo was de gemeten temperatuur in Paramaribo op woensdag 9 augustus 35 graden, maar de gevoelstemperatuur lag op 40 graden Celsius.

Ook op donderdag 10 augustus blijft het droog en heet. Het Nationaal Meteorologische Centrum heeft ervoor gewaarschuwd dat de gevoelstempratuur vandaag ook hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur.

In de avond en nacht ligt de temperatuur rond de 25 tot 30 graden.