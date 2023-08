Suriname versterkt samenwerking met VS op defensiegebied

Het ministerie van Defensie in Suriname, heeft met de ondertekening van de ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) inzake de Cooperative Situational Information Integration System (CSII), wederom een stap voorwaarts gezet in de jarenlange defensiesamenwerking met de Verenigde Staten van Amerika. De ondertekening tussen minister Krishnakoemarie Mathoera en ambassadeur Robert Faucher heeft op dinsdag 8 augustus plaatsgevonden op het Surinaamse ministerie van Defensie.

De ondertekening van deze MoU biedt ruimte om informatie te delen, teneinde Suriname in staat te stellen deze illegaliteit en georganiseerde transnationale criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Suriname zal samen met andere partnerlanden, in een web gebaseerd systeem opgenomen worden met als doel om informatie dat lucht-, zee- en landroutes samenvoegt tot een operationeel beeld, te delen. De verkregen informatie, welke aangeduid wordt als zeer betrouwbaar, zal ertoe bijdragen om onder andere illegale drugshandel te bestrijden, humanitaire hulp, rampenbestrijding en zoek en reddingsacties tijdig te bieden en uitvoeren, alsook de maritieme- en vliegveiligheid bewaken.

Minister Mathoera geeft aan dat in een steeds complexere en onderling verbonden wereld het versterken van samenwerking op defensiegebied niet alleen een strategische zet is, maar ook een noodzaak voor het waarborgen van vrede, veiligheid en stabiliteit. “Onze Defensiepartnerschappen vormen de hoeksteen van de moderne veiligheid”, benadrukt de bewindsvrouw. Het stelt Suriname in staat om gezamenlijke vermogens te versterken en zo een sterkere en meer doeltreffende verdediging te creëren tegen bedreigingen van binnen en van buiten. Minister Mathoera is van mening dat beide landen putten uit elkaars expertise en middelen om gezamenlijke trainingen en operaties uit te voeren.

Volgens de Defensie-minister is het belang van de samenwerking met de Verenigde Staten in een tijd van crisis, waar de overheid minder geld heeft voor grote investeringen binnen de veiligheid, cruciaal. Het is een bijzondere kans om mekaars ruimte en mogelijkheden te gebruiken om illegale activiteiten aan te pakken. Of het nu gaat om grensoverschrijdende misdaad, terrorisme of drugssmokkel, deze dreigingen kennen geen grenzen.

Minister Mathoera merkt op dat deze samenwerking tussen landen Suriname in staat stelt om informatie en inlichtingen te delen, gezamenlijke operaties uit te voeren en een gezamenlijke frontlinie te vormen tegen deze uitdagingen. Het vermogen om gezamenlijk te reageren op illegale activiteiten is volgens de minister van onschatbare waarde in een wereld waar criminele netwerken steeds geavanceerder worden.

Ambassadeur Faucher geeft aan dat deze ondertekening een initiatief is van de Verenigde Staten van Amerika om illegale activiteiten te bestrijden. Het CSII-programma bestaat al 13 jaar en geeft de lidlanden toegang tot een live feed die uitgebreide overzicht geeft van de scheeps- en vliegverkeer in de hele regio.

“Met dit programma willen wij onze regionale partners helpen om gezamenlijk op te treden tegen illegale activiteiten, regionale dreigingen of criminele netwerken”, zegt de diplomaat. Volgens hem zal dit programma elke lidstaat informatie verstrekken om zich beter te beschermen tegen deze uitdagingen.