Rover maakt zelfs pruiken buit bij woningoverval

Een 39-jarige vrouw die dinsdagochtend rond 06.00 uur even haar woning uitliep om vuil water weg te gooien, is kort daarna slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. Dit gebeurde aan de Cardamonstraat in Suriname.

Volgens het slachtoffer T.T. was de dader gekleed in het zwart. Hij had zijn gezicht bedekt met een doek en had een vuistvuurwapen bij zich. Onder bedreiging hiervan maakte hij een mobiele telefoon, twee tablets van het merk Samsung, en 2.000 SRD buit. De man nam ook twee pruiken mee.

Het slachtoffer verklaarde dat ze rond bovengenoemd tijdstip naar buiten liep om het water weg te gooien. Ze liep daarna het huis weer binnen en werd meteen door de dader overrompeld. De verdachte maakte zich na de daad uit de voeten.

De bewoonster liep geen lichamelijk letsel op. De politie van Houttuin werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.