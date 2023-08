Dronken bromfietser hard onderuit na botsing met wagen

Een dronken bromfietser is dinsdagavond rond 23.30 uur gewond geraakt na het veroorzaken van een botsing met een terreinwagen op de hoek van de Brokopondolaan en L’ Hermitageweg in Suriname.

Het slachtoffer is met verschillende verwondingen met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De veroorzaker reed over de L’ Hermitageweg richting Zonnebloemstraat. De benadeelde reed over de Brokopondolaan richting Gemenelandsweg. Op de hoek probeerde de bromfietser haastig over te steken en klapte daarbij hard op de aankomende wagen.

De politie kreeg de melding van de aanrijding binnen en ging ter plaatse voor onderzoek. De bromfiets is behoorlijk beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.