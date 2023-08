Bij huisartsenpost gestolen mobiele telefoon van arts terug; dief nog voortvluchtig

De telefoon die afgelopen weekend werd gestolen van een dienstdoende 27-jarige assistent arts, bij de Huisartsen Spoedpost Paramaribo, is terug. De dief had het toestel aan een pandjeshuis verkocht voor 500 SRD. Het Korps Politie Suriname heeft het toestel vandaag teruggegeven aan de arts. De dief (foto) is nog niet aangehouden.

Op het politiebureau van het ressort Centrum heeft de heler W.A. (27) zich op maandag 7 augustus 2023 aangemeld en gaf de wetsdienaren te kennen dat hij op zaterdag 5 augustus 2023 een mobiele telefoon voor een goedkoop bedrag in SRD had gekocht bij een onbekende manspersoon meldt de Surinaamse politie.

Terwijl hij zo bezig was op het gekochte toestel, zag hij een video van de onbekende manspersoon bij wie hij het toestel had gekocht. Aan de hand van deze video die viraal ging, waarbij te zien is hoe een onbekende manspersoon een poli van een ziekenhuis in Paramaribo aandeed en op listige wijze er vandoor was gegaan met het mobiele telefoontoestel van de dienstdoende arts J.A., besloot de koper het toestel terug te bezorgen bij de politie.

De onbekende man had de arts gevraagd om gebruik te maken van zijn mobiele telefoon om zijn vrouw die in het ziekenhuis was opgenomen dringend te bellen. De benadeelde bood toen het diensttelefoon aan, maar de verdachte vroeg om op het mobiele telefoon van de arts te bellen. Niets vermoedend werd deze aan de man overhandigd, waarna hij met het toestel van de arts ervan door ging.

De verdachte stapte hierna in een gereedstaande voertuig en reed weg. Na de aangifte, is het onderzoek in deze zaak overgedragen aan de afdeling Recherche van Regio Paramaribo.

W.A. werd als verdachte aangemerkt ter zake heling en werd na te zijn voorgeleid en afstand van de mobiele telefoon te hebben gedaan, heengezonden. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte die een bekende van de politie blijkt te zijn, wordt gewerkt. Tegen deze verdachte lopen er nog enkele aangiftes van soortgelijke gepleegde strafbare handelingen.