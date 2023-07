FAO doneert 2700 stuks equipment aan 160 landbouwers, producenten en verwerkers

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties (VN) blijft de agrarische ontwikkeling in Suriname onverkort steunen. Dit zegt FAO’s Chief Technical Advisor Erick Zeballos tevens adviseur van het Suriname Agriculture Market Access Program (SAMAP).

Binnen de tweede ronde van de Matching Grand Facility (MGF) van dit programma hebben op vrijdag 28 juli ruim 160 landbouwers, producenten en verwerkers in totaal 2700 stuks aan equipment in ontvangst mogen nemen.

Het gaat om tractoren (17 stuks), ploegen, rugspuiten, cassaveverwerkingsmachines en oogstkratten. De begunstigden zijn afkomstig uit de kustvlakte en het binnenland, te weten: Saramacca, Wanica, Commewijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini.

Het materiaal zal de agrariërs in staat moeten stellen hun productie te verhogen en daarmee een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid in Suriname c.q. de verdere ontwikkeling van het land. Het gaat er volgens Zeballos om dat zij hun productkwaliteit verbeteren zodat er ook meer afzet is en meer inkomsten. “FAO/SAMAP geeft invulling aan haar belofte om de agrarische sector in Suriname te hervormen”, aldus de functionaris.

Zeballos zegt dat ingaande december 2022 het doel was om tegen juli 2023 14000 items gedistribueerd te hebben. Tot op heden is het aantal van 5000 bereikt. Dit betekent ook een investering van 2.8 miljoen US$ in de Surinaamse landbouw. Hierbij is er vooral aandacht voor het binnenland, dat alleen al 23 van de 42 projecten telt.

De FAO-functionaris merkt op dat de begunstigden in staat zullen zijn om in minder tijd en met minder arbeidskracht, meer productie alsook meer inkomsten te bereiken. Uit onderzoek is gebleken dat middels het SAMAP/MGF-programma de productie van veel personen die in aanmerking zijn gekomen, is verbeterd c.q. verhoogd.

Hermien Pavion, directeur Directoraat Agrarische Ontwikkeling (DAO) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) deed een beroep op de begunstigden om de machines goed in te zetten en zuinig met het materiaal om te gaan. Zowel Pavion als Anand Ramkisoensing, directeur Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), riep de groep landbouwers, producenten en verwerkers op hun producten te promoten.

Volgens Ramkisoensing, die minister Parmanand Sewdien vertegenwoordigde, heeft het ministerie van LVV in zijn taakverdeling ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is in Suriname. Daarbij is vooral de ondersteuning van agrariërs nodig. De LVV-functionaris merkt op dat Suriname de potentie heeft om op grote schaal voedsel te produceren. Wat echter nodig is, is mechanisatie van de landbouw zodat de productie efficiënt geschiedt en wordt verhoogd.