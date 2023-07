Amoksi: “Er zijn anderen die om Morello vragen; we zijn u niet vergeten”

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname, heeft bij de oplevering van de politiepost annex brandweerkazerne in Moengo afgelopen donderdag een waarschuwing naar alle criminelen gestuurd. Volgens de bewindsman zal de manier waarop het Surinaamse volk door deze criminelen wordt getergd, niet langer worden getolereerd.

Heel opvallend benadrukte de minister dat de personen die om Morello vragen, ook terecht zullen komen waar zij moeten zijn. Hoewel hij geen naam noemde, zou dit mogelijk een signaal kunnen zijn richting ex-legerleider Desi Bouterse die nu 20 jaar cel in hoger beroep riskeert voor zijn aandeel bij de decembermoorden.

Bouterse zei na de laatste zitting van het Hof van Justitie tegenover journalisten dat hij zich niet druk maakt over een eventuele aanhouding indien hij later dit jaar wordt veroordeeld. Hij bereid zich daar ook niet op voor. “Als ze me oppakken, zou ik zeggen: hou rekening, ik rook Morello. Als je maar voldoende voor me brengt”, was de reactie van de ex-legerleider toen.

“Un de ready ready gi. We gaan u aanpakken. Terwijl u president, vicepresident hier lintjes knipt, zijn er anderen die om Morello vragen. We zijn u niet vergeten. Een ieder komt terecht waar hij of zij moet zijn. Dus we zullen ervoor zorgen dat men geen gesmokkelde Morello rookt, maar gewoon verse Morello. We zullen ervoor zorgen dat de personen die daarnaar vragen, dat zij op een gepaste wijze hun Morello kunnen uitroken”, zei Amoksi.