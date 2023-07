Gajadien: “Misschien groter schandaal bij NVB”

De fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, heeft naar aanleiding van de onthullingen van onderwijsminister Henry Ori over de corruptieve prakijken rondom schoolvervoer, aan de Surinaamse regering gevraagd om ook een diepgaand onderzoek te laten verrichten bij het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB).

“Ik vraag de regering om de wijze waarop de minister van onderwijs te werk is gegaan ook te weerspiegelen op een ander instituut, het NVB. Want daar is er misschien een grotere schandaal aan de orde”, zei Gajadien donderdagmiddag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

De parlementariër stelde voor dat minister Ori de expertise van hem en zijn onderzoeksteam ter beschikking stelt aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). “Zodat ook daar grondig onderzoek gedaan wordt”, aldus de politicus.

Bij het NVB is Fariyal Renfurm, de dochter van vp Ronnie Brunswijk, nu de directeur. Al jaren, reeds in vorige regeerperiodes, blijken er geluiden te zijn dat zaken verkeerd gaan bij dit staatsbedrijf, dat jaarlijks voor tientallen miljoenen gesubsidieerd moet worden.

In 2018 adviseerde de Centrale Lands Accountantsdienst de toenmalige regering nog om een strafrechtelijk onderzoek in te laten stellen.