Vriend steekt 16-jarige vriendin met puntige nagelvijl van nagelknipper

David en zijn 16-jarige vriendin Emelie kregen woensdag na school een woordenwisseling bij RGD-poli Geyersvlijt in Suriname. Daarbij heeft David het slachtoffer met een nagelvijl van een nagelknipper, in haar linkerbeen gestoken.

Het slachtoffer wenste geen aangifte te doen. Ze verklaarde dat ze zich niet goed voelde. Ze zou bij de RGD poli gaan laten onderzoeken, maar haar vriend vond dat het niet nodig was. Hierover kregen ze woordenwisseling die uitmondde in een steekpartij.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Het verdere onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken, omdat beide partijen jeugdigen zijn. Aangifte is ambtshalve opgenomen.