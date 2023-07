Aan de Anton Dragentenweg in Suriname is een man vanmorgen levenloos aangetroffen voor een kledingwinkel.

De politie van het ressort is ter plaatse voor onderzoek. De verschillende instanties zijn reeds in stelling gebracht voor nader onderzoek.



Het is vooralsnog onduidelijk of het in deze om een natuurlijke dood gaat. Het onderzoek duurt voort.