Minister Amoksi: “RBT krijgt vaste plek op Brokopondo”

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname onderkent dat de veiligheid in gedrang is rondom het district Brokopondo. Vandaar dat er besloten is om het Regio Bijstandsteam (RBT) een permanente unit in het district te geven.

“RBT krijgt een vaste plek op Brokopondo”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. Voor nu wordt er gewerkt aan de renovatie van de dienstwoningen waarin de politieagenten hun intrek zullen nemen. Amoksi hoopt dat binnen niet al te lange tijd, ongeveer twee weken, het RBT daar kan worden gehuisvest.

“Ik werk er ook aan om tenminste drie voertuigen toe te wijzen aan Regio Midden, zodat de veiligheid in Brokopondo en in het gebied van Kwakoegron gegarandeerd is”, aldus de minister.

Recent hebben zes gewapende criminelen in een zijweg van Brownsweg, meer bekend als Pasi 21, op bijkans vier voertuigen geschoten en de inzittenden mishandeld en beroofd van hun bezittingen. Uiteindelijk meldde bijkans 10 slachtoffers zich aan bij de politie van Brownsweg. Ze zijn beroofd van ruw goud, geldbedragen in SRD, USD en euro, polshorloges, mobiele telefoons en sieraden.