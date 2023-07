Begraven vliegtuig opgegraven en illegale landingsbaan onklaar gemaakt

In het kader van de bestrijding van de transnationale drugscriminaliteit zet het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) zich hard in om deze aan te pakken. In navolging van de instructies van het OM heeft het Justitieel Interventie Team (JIT) de afgelopen periode een aantal Illegale landingsbanen, diep in het Surinaamse binnenland, zichtbaar gemaakt en in samenwerking met Nationaal Leger onklaar gemaakt.

In juni 2023 werden verschillende illegale landingsbanen in het Goliath gebied in kaart gebracht. Bij onderzoek is er één baan aangetroffen die heel actief blijkt te zijn. Bij deze landingsbaan is er ook vliegtuigbrandstof aangetroffen.

Voorts zijn er twee verdachten aangehouden die zich bezig hielden met drug activiteiten. Bij deze personen werd op aanwijzing een aantal vuurwapens, handgranaten, munitie, twee atv’s en een motorfiets in beslag genomen. Naarmate het onderzoek zich voortzette, zijn meerdere verdachten zichtbaar gemaakt. Deze verdachten worden opgespoord.

Enige tijd terug bleek dat bij een nabijgelegen landingsbaan in hetzelfde gebied, een vliegtuig begraven was door een criminele organisatie. Het vliegtuig is bij het landen defect geraakt. Op woensdag 26 juli 2023 is het JIT getogen naar de landingsbaan en heeft bij het opgraven, delen van een tweemotorig vliegtuig ontdekt. Deze landingsbaan is met assistentie van de Militaire Politie (MP) volledig onklaar gemaakt.

Het onderzoek alsook het onklaar te maken van illegale landingsbanen worden voortgezet.