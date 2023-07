Vp Brunswijk: “President wil meer tijd; VHP nog niet ready voor reshuffling”

Als het aan vicepresident Ronnie Brunswijk lag, dan was de reshuffling van het kabinet Santokhi-Brunswijk nu al een feit. Echter, naar zeggen van de tweede man van het land is het nu president Chan Santokhi die nog niet ready is om aan te geven welke VHP-ministers hij zal vervangen.

“Ik mag nog geen namen noemen, want de president heeft mij gevraagd om nog even te wachten. Gisteren hebben we een heel lang gesprek gehad en de president heeft gezegd: ‘geef me nog tijd, want binnen de VHP zijn we nog niet ready om over te gaan tot die reshuffling’. Hij heeft nog gesprekken deze week. Maar ik ben al ready”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

Hoewel de namen van de te vervangen ABOP-ministers reeds bekend zijn bij de vp, vindt hij het niet netjes om deze namen nu al prijs te geven. Uiteindelijk is het de president die ministers benoemd en ontslaat.

Aanvankelijk was de planning dat de reshuffling op 16 juli moest plaatsvinden. Hierna zouden er extra bevoegdheden en taken door het staatshoofd aan de vp worden toegekend. Ook het laatste is nog geen feit. “Ik heb nog niets gehad”, aldus de vp.