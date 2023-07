Le Club BBQ Restaurant organiseert Midsummernight Party met Passion

Eerder dit jaar ging in Zoetermeer Le Club BBQ Restaurant open. De eigenaars merkten dat er behoefte is bij Zoetermeerders aan lekker eten in combinatie met live muziek. “Geen achtergrondmuziekje, maar live bands, zangers en artiesten op een podium”, leggen ze uit. Komend weekend, op zaterdag 29 juli, is er een special Midsummernight BBQ Party met live muziek van de formatie Passion.

Het wordt een onvergetelijke avond! De band en Dj’s zullen voor een muzikale avond zorgen waardoor je je in de Caribbean waant. Bij binnenkomst ontvang je een heerlijke champi van het huis. Mocht je de BOB zijn, is er ook een alcoholvrije versie beschikbaar.

De avond starten ze zoals je elke zomeravond zou willen starten, met een heerlijke BBQ platter. Tussen 19:00 tot 22:30 uur kan je genieten van de Saté, hamburger, spareribs, BBQ chicken, kogelbiefstuk, garnalen, zalm, of gegrilde groenten. Deze worden allemaal buiten op het terras door de koks op de BBQ bereid. Om je platter samen te stellen mag je er maximaal 4 kiezen. Van de salade en friet mag je 2 uur lang onbeperkt genieten.

Nadat de buiken gevuld zijn zal muziekformatie Passion ervoor zorgen dat je de calorieën direct weer kwijtraakt. Gedurende de avond zullen de DJ’s Hosé Mendez, Eric Santana, Dino en Daiquiri ervoor zorgen dat je ook niet op je stoel kan blijven zitten.

Het terras met Palmbomen is open en zal bij minder goed weer overdekt worden. Een Midsummernight is niet compleet zonder een heerlijke cocktail. Laat de mixoloog er één voor je maken….of twee, of drie……. Mocht je alleen willen dansen, kan je gebruik maken van de dance-tickets. Hiermee heb je toegang vanaf 23:00 uur. Kijk voor meer informatie en kaarten ook hier.