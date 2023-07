Lijk van man uit Surinamerivier opgevist

Hedenmorgen werd het ontzielde lichaam van een man drijvend gesignaleerd in de Suriname rivier.

De politie van Centrum werd op de hoogte gesteld, waarna zijn naar de Plattebrug aan de Waterkant koerste voor onderzoek. Het lichaam werd aan wal gebracht waarna de verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie ingeschakeld werden.

Het is nog niet bekend hoe de man in de rivier terecht is gekomen, om wie het gaat en of het wellicht om zelfdoding gaat.

Een arts stelde officieel de dood vast. Het lichaam zal na onderzoek ter plaatse, afgevoerd worden naar het mortuarium. De politie heeft de zaak in onderzoek.