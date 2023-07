Bejaarde man in bos aangevallen door Braziliaanse bijen

Een bejaarde man is zondagavond door Braziliaanse bijen aangevallen op een adres aan de Rijsdijkweg in Suriname.

Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De man was in het bos aan de achterkant van het erf gaan zoeken naar een medicijnplant en werd op een gegeven moment aangevallen door de agressieve bijen. Hij probeerde te ontkomen maar viel gewond in een zwamp.

De huisgenoten van de bejaarde merkten op dat hij lang wegbleef en stelden een onderzoek in. Daarbij troffen zij de man in de zwamp aan en haalden hem eruit.

De hulpdiensten werden ingeschakeld en gingen vervolgens ter plaatse.