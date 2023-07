Moeder treft brief aan van vermiste dochter (13) over beroving in woning en ontvoering

De moeder van een 13-jarig meisje in Suriname, deed deze week aangifte bij de politie van mogelijke ontvoering van haar dochter en diefstal in haar woning.

Volgens de moeder kwam ze van het werk en merkte ze op dat haar dochter niet thuis was. Tot haar verbazing trof ze in de woonkamer een briefje aan, waarin het meisje had opgeschreven dat een gemaskerde man gewapend met een vuistvuurwapen de woning was binnengedrongen. Ze zou vervolgens tegen haar wil door hem zijn meegenomen.

De politie van Santodorp stelde gelijk na de aangifte een onderzoek in bij de woning van de vermiste, in het zogeheten weiland te Sunny Point. Daarbij werden twee minderjarige kinderen uit de buurt ondervraagd, die afzonderlijk verklaarden dat ze het slachtoffer in d’r eentje hebben zien weggaan met een tas.

Het meisje bleek eerder geen wegloop gedrag te hebben, maar haar moeder merkte wel op dat er vaker geld uit de woning werd weggenomen.

Terwijl de Surinaamse politie ter plaatse bezig was met het onderzoek werd bericht ontvangen dat de vermiste aan de Pararacweg was gesignaleerd. De sterke arme stelde een onderzoek in waarna het meisje omstreeks 20.00u bij de woning van haar tante werd aangetroffen. Ze vertoonde geen tekenen van angst.

Ondanks de verklaringen van de jeugdige getuigen hield de 13-jarige voet bij stuk. Ze bleef volharden in het feit dat ze tegen 16.00u tegen haar wil was ontvoerd in een zwarte wagen. Terwijl een van de mannen in de woning naar geld zocht zou de andere man een eind verderop in het voertuig aan het wachten zijn.

Ze verklaarde dat ze snel een brief had kunnen schrijven voor haar moeder. In de brief schreef ze over de ontvoering en de diefstal. De mannen zouden haar uit het voertuig hebben geduwd aan de Pararacweg, maar er werd geen letsel bij haar waargenomen.

De vermiste werd overgebracht naar het politiebureau Santodorp alwaar ze bij proces-verbaal is verhoord.