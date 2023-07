Siebrano Pique: “Wat Bronto heeft gedaan is toppunt van disrespect”

Activist Siebrano Pique is helemaal niet verrast door de censuur die door minister Bronto Somohardjo aan de Surinaams-Javaanse zanger Maroef Amatstam zou zijn opgelegd, bij het zingen van het nummer ‘Lobi Sranan- Libi kon Tranga now’. Volgens Pique worden Surinamers al jaren aangeleerd dat het Desi Bouterse is die de dictatuur in Suriname heeft geïntroduceerd. Hij meent echter dat de echte dictators nu pas tevoorschijn komen.

“Wat Bronto heeft gedaan is toppunt van disrespect. En kijk waar we vandaag zijn beland: in de dictatuur. Als men nu zelf wil komen bepalen welke liederen je mag zingen, dan gaan we richting Saddam Hussein. Dus je pienaart, maar je mag niet zeggen dat je pienaart”, zegt de activist in een live uitzending.

Hij stelt dat mensen niet moeten schrikken als er straks een algemeen verbod wordt uitgevaardigd voor het zingen en afspelen van bepaalde liederen op feestjes, scholen en andere activiteiten. Pique vindt het erg dat mensen zich niet meer kunnen uiten terwijl de armoede in het land steeds ergere vormen aanneemt.

Volgens Pique is de gemeenschap zelf schuldig dat beleidsmakers dit gedrag tonen. “Wanneer heeft Bouterse iemand verboden om iets te zingen? Dan zijn ze nog steeds bezig met Bouterse. Terwijl die echte vrome beesten deze geesten zijn. Maar jij zit thuis en accepteert alles. Dan mi no man du trafasi. Siebrano no law. Mi mus go tek slag, dan yu sdong tap yu drey gogo na oso bonk likes”, stelt hij.

De activist benadrukt dat hij zich niet meer met straatacties bezig gaat houden vanwege de vele manieren waarop ook hij in de afgelopen periode door de autoriteiten is aangepakt. Zo stelt hij tot vier keren toe door de politie te zijn opgesloten en is zijn arm ook gebroken.

“Nee, ik protesteer niet meer. Ik ga precies doen als die andere activisten die geld hebben gekregen en nooit meer zijn verschenen. Het enige wat ik niet ga doen, is hun geld accepteren”, aldus Pique.