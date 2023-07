Automobilist slapend achter stuur aangetroffen na kapotrijden EBS-mast

De bestuurder van deze Toyota Land Cruiser Prado heeft zondagavond rond 23.00 uur een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Goede Verwachting kapotgereden.

Na het voorval knalde de wagen tegen een boom op de berm en kwam tot stilstand. Het had een haartje gescheeld of de wagen was in het Saramaccakanaal terechtgekomen.

Buurtbewoners namen poolshoogte en troffen de bestuurder slapend achter het stuur aan. De man verklaarde niet te weten wat hem was overkomen. Hij bleef ongedeerd.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Technici van de EBS werden ook ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen.