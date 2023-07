Vijf rovers overvallen bewaker en vergiftigen drie honden

Vijf criminelen hebben in de nacht van zaterdag op zondag 23 juli een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Hermitageweg in Suriname. Ze hebben daarbij een bewaker overmeesterd en drie honden vergiftigd.

Volgens de bewaker P.J. (55) waren allen gemaskerd en gekleed in het zwart van wie één gewapend met een vuistvuurwapen. Ze hebben een raam van een van de slaapkamers geforceerd en zich via die ontstane opening toegang tot de woning verschaft.

Het slachtoffer was in diepe rust toen de daders hem overrompelden. Ze bedekten het gezicht van het slachtoffer met zijn T-shirt en zijn handen werden met tie-wraps op zijn rug gebonden.

Vernomen wordt dat de eigenaar van de woning momenteel in het buitenland vertoefd. Het slachtoffer is als tijdelijke bewaker woonachtig op het voormeld adres alwaar het strafbaar feit is gepleegd.

De buit betreft onder andere geld, een contactsleutel van een voertuig, een jachtgeweer op naam van het slachtoffer, een televisie en nog nader op te geven goederen.

Het is niet bekend hoe de daders de plaats hebben aangedaan. Na de beroving belde een van de verdachten iemand op om hen op te halen, verklaarde de bewaker aan de politie. De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van de daders is geen spoor te bekennen. Het slachtoffer bleef ongedeerd.