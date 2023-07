Jogi benieuwd of vp Brunswijk ook zijn kinderen op hoge posten zal verwisselen

Parlementariër Mahinder Jogi hoopt dat vicepresident Ronnie Brunswijk zichzelf een spiegel zal voorhouden bij de aankomende reshuffling die naast ministers ook zal moeten gelden voor directeuren van staatsbedrijven in Suriname.

Naar zeggen van de VHP’er heeft de tweede man van het land een heleboel van zijn kinderen in hoge functies op verschillende posten benoemd. Jogi is daarom benieuwd of Brunswijk de handen in eigen boezem zal steken en ook zijn kinderen, die eventueel slecht presteren, zal verwisselen.

“Ik hoop dat de Surinaamse vicepresident de handen in eigen boezem steekt. Hij heeft een heleboel van zijn kinderen die een andere naam dragen, benoemd bij bedrijven als directeuren”, zei Jogi op Culturu TV.

Bij de start van de regeerperiode werd bekend dat districtscommissaris Fulgence Javinde en NVB-directeur Fariyal Renfurm kinderen van Brunswijk zijn. Ook is zijn jongere broer Leo Brunswijk nu directeur van de NV Energiebedrijven Suriname. Brunswijk zei in oktober vorig jaar dat hij van mening is dat zijn familieleden net als alle anderen, recht hebben op een werk. De vp heeft recent aangegeven dat hij in tegenstelling tot een jaar geleden nu wel ready is voor een reshuffling van het kabinet.

Het is nu wachten op president Chan Santokhi die als hoofd van de regering zaterdag uit Brussel is teruggekeerd. Ondertussen heeft minister Albert Jubithana besloten om per 1 augustus te stoppen als minister. Jogi stelt dat hij benieuwd is of minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie ook op de reshufflinglijst van de vp staat.

“Want veiligheid is een zaak die continu wordt aangekaart. Ik heb niets tegen die minister en ik vind niet dat hij weg moet, maar ik ben benieuwd wat de gronden zijn van de voordracht van de vicepresident”, aldus de politicus.