Verlaten houten woning Goedeverwachting in de as gelegd

Een verlaten houten woning van 6 bij 7 meters te Goedeverwachting in Suriname is op zaterdag 22 juli omstreeks 11.15 u geheel afgebrand.



Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt dit geval. Hij zegt dat de Surinaamse brandweer omstreeks 11.36 ter plaatse was. Ze troffen een verlaten woning van hout opgetrokken die voor de komst van de brandweer reeds afgebrand was.

“Er zijn nablussingswerkzaamheden verricht”, zegt Pinas. De politie van Latour was ook ter plaatse voor onderzoek. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak is nog onbekend.