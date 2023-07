Met groot geldbedrag aangehouden man in vrijheid gesteld op verzoek van advocaat

Een man die op 15 juli jongstleden door de politie in Suriname was aangehouden, nadat een bedrag van 13.000 euro bij hem werd aangetroffen, is donderdag op verzoek van zijn raadsvrouw Maureen Nibte in vrijheid gesteld.



De jongeman Rashied J. was in de nacht van 15 juli door de stootgroep van de Surinaamse politie aangehouden bij een carwash. Bij visitatie bleek de man een bedrag van 13.000 euro bij zich te hebben. Hij werd daarna aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet op Money Laundering.

De man gaf aan dat het geld aan zijn vader toebehoorde. Bij navraag bleek de vader niets af te weten van het geld. De jongeman gaf naderhand aan dat hij boothouder is op Albina, en dat het geld als opbrengst uit zijn boot business heeft ontvangen.

Zijn aanhouding werd rechtmatig getoetst door de rechter-commissaris. Nibte ging hiertegen in beroep bij het Hof. De advocaat motiveerde dat beschuldiging van overtreding van de Wet Money Laundering, altijd gepaard dient te gaan met een ander misdrijf. In dit geval is slechts het geld aangetroffen; haar cliënt heeft zich verder aan geen enkel misdrijf schuldig gemaakt.

De politie gaf aan dat zij het vermoeden heeft dat het geld van een misdrijf afkomstig is. Echter is niet gebleken dat de man zich aan een ander strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Nog voordat haar client in hoger beroep door het Hof kon worden gehoord, stelde het Openbaar Ministerie hem in vrijheid.

Het geldbedrag is door het OM in beslag genomen. Nibte verwacht dat, zodra het onderzoek naar de herkomst van het geld is afgerond, het geld aan haar cliënt zal worden teruggegeven.