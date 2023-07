Internationaal beschermde apen en papegaaien vanuit Brazilië gesmokkeld naar Suriname

Vanuit ingekomen klachten afkomstig van buurtbewoners te Garnizoenspad met betrekking tot geluidsoverlast hebben leden van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) afdeling Natuurbeheer een terrein in de omgeving van Garnizoenspad op woensdag 19 juli jongstleden aangedaan ter controle.

Daarbij hebben de manschappen de internationaal beschermde diersoorten Golden Tamarin en Lery Ara aangetroffen. Deze diersoorten komen alleen in Brazilië voor en zijn eveneens internationaal bedreigd.

Op voornoemd terrein zijn de bovengenoemde dieren in beslag genomen. De dieren zijn afkomstig uit smokkel vanuit Brazilië via Guyana naar Suriname.

De dienst attendeert erop dat invoer en uitvoer van in het wild levende dieren en planten, zo ook delen ervan en/of producten vervaardigd uit delen ervan vergunningplichtig is (Suriname Forest Service).

Invoer en uitvoer van in het wild levende dieren en planten, zo ook delen ervan en/of producten vervaardigd uit delen ervan die onder the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) vallen, zijn eveneens CITES vergunningplichtig.

Het is verboden wildlife te importeren en/of te exporteren zonder een schriftelijke vergunning van LBB.