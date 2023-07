EU voorstander behoud carbon negatieve status Suriname

De Europese Unie (EU) hecht veel waarde aan het behoud van de carbon negatieve status van Suriname. Dit is op dinsdag 18 juli in Brussel, België, naar voren gekomen tijdens een bilateraal onderhoud tussen president Chandrikapersad Santokhi en een delegatie onder leiding van de voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans.

Dit onderhoud betrof een vervolggesprek van de meeting vorige maand in Suriname. Partijen hebben in Brussel gesproken over de carbon negatieve status van Suriname. Het land heeft graag ondersteuning van de EU bij het uitzetten van een strategie om financieel voordeel te halen uit zijn carbon negatieve status.

Suriname heeft expliciet gevraagd om ondersteuning in de vorm van kennis, deskundigheid en ervaring wanneer het gaat om de evaluatie en beoordeling van ingediende voorstellen. Op basis hiervan heeft de Europese Commissie wederom haar steun aan Suriname toegezegd om het land op de carbon market te krijgen, het Surinaamse bos te helpen behouden en beschermen en tevens de carbon negatieve status van het land te promoten.

Het technisch team van Timmermans zal op zeer korte termijn overleg hebben zijn Surinaamse gesprekspartner om de strategie te bespreken voor het innemen van een standpunt op de aanstaande COP 28 meeting in Dubai. Er zal ook een road map worden opgesteld om inhoud te geven aan het Surinaamse standpunt alsook het in de kijkers plaatsen van het land.

Volgens Timmermans moet gewaakt worden voor verdere afname van het bos in Suriname. Hij zal bij de Nederlandse overheid aandringen op meer investeringen op dit gebied in Suriname. “Ik heb sterke gevoelens voor Suriname als land en Suriname kan rekenen op de steun van de Europese Commissie”, aldus de EU-functionaris.

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) stelt dat bescherming van het Surinaamse bos, vermindering van handelingen die een negatieve impact hebben op de carbon negatieve status en preserveren van het milieu de pijlers zijn in het te volgen beleid van Suriname.

De bewindsman noemt ook de bescherming van flora en fauna en het gefaseerd overstappen naar milieuvriendelijke ledlampen als korte termijn beleid maatregelen die in voorbereiding zijn.