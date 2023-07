‘Suri-Change erkent te laat gemelde transacties en wil schikken’

Geldwissel- en transactiekantoor Suri-Change heeft erkend dat zij de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat gemeld heeft bij de overheid. Dat terwijl die meldingen wettelijk verplicht zijn.

De advocaat van Suri-Change, Ayse Çimen, zegt aan Nieuwsuur dat het bedrijf bereid is om te schikken en heeft daarvoor een voorstel gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Çimen benadrukt dat er geen opzet in het spel is geweest en ontkent dat er meldingen bewust niet zijn doorgegeven.

Het OM denkt daar anders over. Bovendien is het jarenlang niet of onvolledig melden van ongebruikelijke transacties van boven de 2.000 euro, slechts één van de aanklachten tegen Suri-Change.

Het OM laat aan Nieuwsuur weten dat het onderzoek nog loopt en dat het pas over vervolging of een schikking besluit als het onderzoek klaar is. Waarschijnlijk is dat pas eind dit jaar. Ook zegt het OM dat de verdenkingen ruimer zijn dan alleen die van een financieel delict.