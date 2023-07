Nederlandse stagiaire op Curaçao aangehouden na verrichten vernielingen

De politie op Curaçao heeft zaterdag een Nederlandse stagiaire, die waarschijnlijk onder invloed van drank of drugs was, aangehouden nadat zij een spoor van vernielingen aanrichtte bij een adres in de wijk Dominguito.

De vrouw raakte gewond bij de arrestatie meldt de newssite curaçao.nu.

Volgens de site bleek de vrouw buiten zinnen te zijn en was ze niet meer voor rede vatbaar. Ze vernielde twee auto’s en probeerde ook nog de auto van een politieagent die op de melding afkwam, te vernielen.

De agent riep ondersteuning op waarna de vrouw werd aangehouden. Hierbij raakte ze gewond en werd ze onder politiebegeleiding per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De reden voor haar gedrag is niet bekend en wordt onderzocht door de politie op het eiland.