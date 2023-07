Man op waterscooter knalt tegen paal in Nickerierivier

Een man op een waterscooter is zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij tegen een paal is geknald in de Nickerierivier in het westen van Suriname.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van het bulkstation van ondernemer Mahespalsingh.

Het slachtoffer heeft een barstwond aan zijn hoofd opgelopen en is in allerijl vervoerd naar het Mungra Medisch Centrum.

De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst bleek dat de man reeds was afgevoerd voor medische behandeling.

Het onderzoek duurt voort.