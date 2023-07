Rachied Doekhie: “Staatsraadsleden NDP tonen hypocriet gedrag”

Dat regeringsfunctionarissen zichzelf ten koste van het volk zegenen met enorme salarisverhogingen, is volgens de politicus Rachied Doekhie geen uitvinding van de regering Santokhi-Brunswijk. Soortgelijke taferelen hebben zich volgens de gewezen parlementariër uit het district Nickerie ook voorgedaan tijdens het tienjarig bewind van de NDP. Hij proeft daarom een stukje hypocriet gedrag bij de NDP-Staatraadsleden die zich nu als helden gedragen, omdat zij tegen de forse koopkrachtversterking hebben gestemd.

“En dan kijk ik naar de NDP, want tijdens de vorige regering hebben zulke taferelen zich ook voorgedaan. Toen hebben ze de verhogingen eerst na een zogenaamde bevriezing toch doorgedrukt met enorme twk’s. Dan kom je vandaag in de Staatraad tegenstemmen en schreeuwen dat het niet goed is. Het is gewoon hypocriet gedrag”, benadrukt Doekhie in gesprek met Waterkant.Net.

De drie leden van de NDP die in 2020 in de Staatsraad 2020-2025 werden geïnstalleerd zijn Rossellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel.

Doekhie verwijst naar de 25% loonsverhoging die ambtenaren in 2017 kregen en vanwege de wettelijke verbondenheid ook doorwerkten op schadeloosstellingen van leden van het parlement en de regering. Het was Bouterse die na een storm van kritiek mondeling besloot om deze verhoging voor regeringsleden te bevriezen en hiermee solidariteit te tonen aan het volk.

Tot een ieders verbazing werd deze zogenaamde bevriezing kort voor de verkiezingen van 2020 ontdooit en werden de ministers, vicepresident, president en raadsadviseurs alsnog geaccommodeerd met deze 25% loonsverhoging en enorme twk’s die terugwerkten tot januari 2017. Zo kreeg onder andere de toenmalige vicepresident Ashwin Adhin een twk van meer dan een half miljoen SRD en een representatie van bijkans SRD 130.000.

Toenmalige president Desi Bouterse zelf kreeg een twk van SRD 580.000 en een twk voor representatie van SRD 190.000.

Dat de aangekondigde 50% koopkrachtversterking afgelopen week is aangehouden, is volgens Doekhie een goed teken. “Maar deze regering heeft het ook bont gemaakt. Terwijl je schreeuwt dat wij onze buikriemen strakker moeten trekken, zit je bijna alles gratis te gebruiken. Je neemt je doggy bag ook mee naar huis. Het is dus barbaars en onbeschoft”, aldus de politicus.