Sampie niet eens met uitsluiting presidentskandidaten met strafblad

De ABOP/PL-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) kon zich volgens ABOP-parlementariër Edgar Sampie na bestudering niet vinden in de initiatiefvoorstellen die afzonderlijk door de NDP en VHP zijn ingediend. Vandaar dat de ABOP/PL-fractie maar een eigen initiatiefvoorstel heeft gedaan om de Kiesregeling te wijzigen.

In een interview op STVS voerde Sampie aan dat zijn fractie zich niet kan terugvinden in een landelijke evenredigheidsstelsel en in het voorstel van de VHP om artikel 92 van de grondwet van Suriname zodanig te wijzigen, dat de kandidaat-president en kandidaat-vicepresident voortaan geen nationaal of internationaal vonnis op hun naam mogen hebben. Hiermee zou zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk helemaal worden uitgesloten van het presidentschap.

“Wij hebben een heel andere mening daarover”, benadrukte de parlementariër. Wat die mening precies is, wil hij nog niet prijsgeven. Dat zal maandag worden gedaan tijdens een persconferentie. In ieder geval is er in het voorstel van de ABOP/PL-fractie geen enkel wijziging opgenomen voor artikel 92.

Het voorstel van de ABOP/PL, welke door Sampie en Evert Karto is ingediend, gaat uit van een districtenstelsel. In het initiatiefvoorstel wordt voorgesteld 21 zetels voor Paramaribo, 11 voor Wanica, 3 voor Nickerie, 3 voor Commewijne, 3 Sipaliwini, 2 Brokopondo, 2 Marowijne, 3 Para, 2 Saramacca en 1 Coronie. Volgens Sampie levert onder andere het district Brokopondo een belangrijke bijdrage aan de economie van Suriname.

“Dan zien we dat Brokopondo in die andere voorstellen maar 1 zetel heeft. We kennen de bijdrage van Brokopondo. We gaan proberen te bewerkstelligen dat Brokopondo twee zetels krijgt”, aldus de politicus.