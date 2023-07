Van Dijk-Silos: “Pech voor Brunswijk, dan had hij maar geen bankrover moeten zijn”

De jurist Jennifer van Dijk-Silos zegt niets verkeerd te zien in het voorstel van de VHP om artikel 92 van de grondwet van Suriname zodanig te wijzigen, dat de kandidaat-president en kandidaat-vicepresident voortaan geen nationaal of internationaal vonnis op hun naam mogen hebben.

“Het moet niet alleen voor presidenten gelden, maar voor de hele regering, DNA- en Staatsraadsleden. We moeten afkomen van de criminelen binnen ons bestuursbestel”, zei de gewezen OKB-voorzitter aan D-TV.

Eerder zei oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San dat met zo een wijziging zowel Desi Bouterse als Ronnie Brunswijk worden uitgeschakeld, aangezien zij beiden door de strafrechter zowel in Suriname als in Nederland zijn gevonnist. Ook staan zij beiden op de opsporingslijst van Interpol.

Van Dijk-Silos vindt dat zowel Bouterse en Brunswijk zich maar aan de wet zullen moeten houden. “Brunswijk moet zich ook aan de wet houden. Pech voor hem, want dan had hij maar geen bankrover en cocaïne…weet ik veel allerlei dingen moeten zijn“, benadrukt de jurist.

Brunswijk, die zijn ogen heeft gericht op het presidentschap van Suriname in 2025, is jaren terug afzonderlijk veroordeeld voor een bankoverval in Suriname, daarna voor het neerschieten van een vermeende inbreker en daarna in Nederland voor cocaïnesmokkel.

Van Dijk-Silos verwacht wel dat dit wetsvoorstel in De Nationale Assemblee zal stranden, indien Bouterse officieel besluit om voor een derde termijn als president te gaan. Want dan zal de NDP niet meewerken om voor tweederde meerderheid in het parlement te zorgen. “Maar als de NDP vindt dat ze een andere kandidaat hebben, then I don’t give a damn. Het wordt tijd dat er een clean sweep komt”, aldus de jurist.