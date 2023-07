Van der San: ‘Initiatiefvoorstel VHP schakelt zowel Bouterse als Brunswijk uit’

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, vindt dat de VHP-parlementariërs Dew Sharman en Cedric van Samson een zeer gevaarlijk initiatiefvoorstel voor de wijziging van de kiesregeling hebben ingediend. Vooral de wijziging van de artikelen 91 en 92 van de grondwet, moeten ervoor zorgen dat kandidaten die zowel nationaal als internationaal een vonnis op hun naam hebben staan, geen president van Suriname mogen worden.

Hiermee wordt niet alleen de mogelijkheid voor een derde presidentstermijn voor Desi Bouterse, maar ook de droom van Ronnie Brunswijk om president te worden ontnomen. “Het is een gevaarlijk voorstel. En we weten op wie ze doelen met deze wijziging, want met dit initiatiefvoorstel worden zowel Bouterse als Brunswijk uitgeschakeld”, benadrukte Van der San in het programma Bakana Tori.

Het voorstel van de VHP’ers gaat wel uit van een landelijke evenredigheidsstelsel, maar bevat daarnaast ook heel wat zaken die het totaal kiessysteem van Suriname regarderen, namelijk de aanpassing van de artikelen 56, 61, 91 en 92 van de grondwet. Zo stellen de initiatiefnemers ook voor dat de zittingsperiode van De Nationale Assemblee tussentijds kan worden ontbonden bij Staatsbesluit. Er moeten dan nieuwe verkiezingen binnen vijf maanden worden uitgeschreven.

Van der San stelt dat het parlement niet middels een staatsbesluit kan worden ontbonden. “Je kan geen delegatiebepaling over staatsbesluiten gaan plaatsen in de grondwet. In artikel 85 van de huidige Kiesregeling is geregeld dat bij staatsbesluit de president de verkiezingen aankondigt. Op basis van deze zelfde bepaling kan men ook erbij zetten dat de president De Nationale Assemblee kan ontbinden. Dan hoeft het niet in de grondwet”, aldus de gewezen kabinetsdirecteur.