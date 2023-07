Yxng Le en Dylisa zaterdag 26 augustus op ‘All in Red’ in Amsterdam

CC Entertainment presenteert op zaterdag 26 augustus 2023 ‘All in Red’ in Rhone Party Center Amsterdam. Van 23.00u tot bam wordt het weer supergezellig met een dikke line-up.

Kom met je mooiste rode outfit naar All In Red en geniet van Yxng Le, Dylisa, La Rouge, One Man, Ernst & Friends, The Rhythms, S&B MusicBand, DJ Lal, MC Sidney en een grote verassing uit Suriname!

Kaarten zijn in de voorverkoop voor slechts 20 euro te koop bij Ghabiang Travel, Boston Catering, Draver eethuis, Badal Travel, Sranang Flavour en alle bandleden. Daarnaast zijn de tickets online te koop en wel hier via Eventbrite. Haal ze op tijd want aan de deur zijn kaarten duurder.

Liever een VIP arrangement? Dat kan voor 500 euro voor 5 Personen. daarbij krijg je twee flessen sterke drank naar keuze, energy of frisdrank, snacks & fruit. Bel of ap voor meer info naar 0684431566.

All In Red

Zaterdag 26 Aug 2023

Locatie : Rhone Party Center

Adres: Rhoneweg 12-14 Amsterdam

Tijd: 23:00uur tot bam