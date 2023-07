Scherpe voorwerpen bij scholieren Coronie aangetroffen tijdens controle

Op dinsdag 11 juli heeft de politie van Coronie controle uitgevoerd op de Tata Colin muloschool. BIC Coronie deelde bovenstaande foto van spullen die bij hen zijn aangetroffen.

“Het is gebleken dat leerlingen met scherpe voorwerpen in hun schooltas rondlopen, wat zeer triest is. Aan de hand hiervan zal er ook op de andere scholen regelmatig school controle gedaan worden. Wij doen een dringend beroep op de schoolgaanden om deze praktijken achterwege te laten”, aldus het commissariaat.

Dinsdag vond er op een lagere school in het ressort Flora een steekpartij plaats waarbij een 11-jarige leerling zijn 9-jarige klasgenoot met een schaar heeft gestoken.