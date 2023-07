Man die voor bloedbad in Leiden zorgde na klopjacht van vele uren aangehouden

De politie in Nederland heeft na een klopjacht van vele uren een man aangehouden die eerder vandaag verantwoordelijk zou zijn voor een bloedbad in Leiden. Daarbij kwam een 66-jarige man uit Leiden om het leven. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig.

De verdachte had om half tien in de ochtend in het Diaconaal Centrum De Bakkerij op de Oude Rijn om zich heen gestoken. De schok was groot in de regio, juist omdat er op die plek mensen worden geholpen die in psychische nood zitten.

De drie neergestoken slachtoffers waren in het pand aan het werk. Het ging om een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die er werkt namens een andere organisatie die een ruimte in het pand huurt.

Na de aanval sloeg de verdachte op de vlucht.

Een bewakingscamera van een winkel aan de Langegracht in Leiden heeft vrijdagmiddag haarscherp vastgelegd hoe de mogelijke verdachte van de dodelijke steekpartij uren daarna in Leiden is gearresteerd. Op de beelden bij Omroep West is te zien hoe de man door de politie wordt verrast en ingerekend: