TV-serie duikt in de mysterieuze wereld van reptielen en amfibieën in Suriname

In samenwerking met de gepassioneerde Surinaamse wildlife gids en fotograaf Jean-Pierre R. Veira produceert 94GREENTV de educatieve televisieserie ‘JP in the Wild’.

JP neemt je in deze 13-delige serie mee in de mysterieuze wereld van reptielen en amfibieën. Elke aflevering behandelt een unieke locatie in Suriname, waarbij de wezens in hun volle glorie te bewonderen zullen zijn en het belang voor ons ecosysteem belicht zal worden.

De serie is bestemd voor jong en oud en zal bijdragen aan bewustwording op het gebied van te ondernemen acties voor een duurzame toekomst.