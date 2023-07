Dode man in auto te Moengotapoe pleegde zelfmoord

De man die gisteren dood in een voertuig werd aangetroffen in de omgeving van Moengotapoe, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Onderzoek van de Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname heeft uitgewezen dat het om zelfmoord gaat.

Op donderdag 6 juli kreeg de politie van Albina omstreeks 15.00 uur een telefonische melding van enkele burgers die van hun kostgrondjes vanuit een zijstraat van Moengotapoe kwamen, dat een man levenloos in een witte Toyota Voxy (foto) achter het stuur zat.

De politie die zich ter plaatse begaf, trof inderdaad een levenloos lichaam van een man aan. Na een kort onderzoek, bleek dat het ging om een manspersoon A.M., die reeds een dag vermist werd. Hij had een schotverwonding aan het hoofd en in zijn directe omgeving werd een vuistvuurwapen aangetroffen.

De arts die ter plaatse was stelde de dood vast en gaf aan dat het slachtoffer een patiënt van hem was. Het onderzoek van de Forensische Opsporing wees uit dat het om zelfmoord ging meldt de Surinaamse politie vandaag.