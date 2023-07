De politie van Apoera is woensdag tijdens tassencontrole op de vo-school in het westen van Suriname gestuit op enkele verboden spullen in de tassen van leerlingen.

Het gaat om scharen, gebroken spiegels, een mes, nagelvijl en nagelknipper.

De spullen zijn door de wetsdienaren in beslag genomen.

De politie doet een beroep op ouders en verzorgers om de tassen van hun kinderen te controleren voordat ze uit huis gaan.