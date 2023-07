Voor het eerst sinds onafhankelijkheid Nederlands regeringslid op KetiKoti in Suriname

Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Suriname is een lid van de Nederlandse regering bij de herdenking van KetiKoti in Paramaribo aanwezig. De Nederlandse minister Wopke Hoekstra is gisteravond in Suriname aangekomen voor een tweedaags bezoek.

De bewindsman is er ter gelegenheid van Keti Koti en gaat daarbij in gesprek met nazaten van tot slaaf gemaakten. Verder houdt hij onder meer een toespraak bij de nationale herdenking bij het Kwakoe-monument, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoekstra is in Suriname uitgenodigd door de Surinaamse regering. Hij zal ook aanwezig zijn bij een emancipatiedienst in de Grote Stadskerk en een herdenkingsconcert op het Onafhankelijkheidsplein.