Nederlandse koning maakt excuses voor slavernijverleden, vraagt vergiffenis

Koning Willem-Alexander heeft in een toespraak zojuist excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Zijn woorden werden met luid gejuich ontvangen. “Ten kon drai“, zei hij tijdens zijn toespraak.

De historische speech werd uitgesproken in het Amsterdamse Oosterpark op de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Vandaag is de start van het herdenkingsjaar, omdat 150 jaar geleden feitelijk een einde kwam aan slavernij in alle Nederlandse koloniën.

Het koninklijk echtpaar legde de eerst krans bij het Nationaal monument slavernijverleden: