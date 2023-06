Burna Boy: “Show wordt op zondag 23 juli ingehaald in Gelredome”

De populaire Afrikaanse artiest Burna Boy heeft zondag gemeld dat het concert van gisteren in de Gelredome in Arnhem, waar hij niet verscheen, op zondag 23 juli 2023 wordt ingehaald.

De artiest liet dit zelf weten middels een bericht op Instagram (zie onder).

In dat bericht legt Burna Boy ’de oorzaak van de schade’ bij organisator GMTLive. “De organisatie zal niet meer betrokken zijn bij dit evenement of een ander Burna Boy-evenement in de toekomst”, aldus de zanger.

Hij biedt ook zijn excuses aan aan zijn fans en zegt: “Nogmaals mijn diepste excuses voor het ongemak dat gisteravond is veroorzaakt. Ik besef dat mensen van ver zijn gekomen en een show hadden verwacht. Ik begrijp dat mensen bepaalde offers hebben gemaakt, mensen met planningen, banen en families. Mijn hart is gebroken”.

Tickethouders krijgen een mail van de organisator en maken volgens Burna Boy aanspraak op gratis vervoer naar het concert.