Vrouw door pitbulls doodgebeten op erf

Aan de Bloemenveldweg in Suriname is een vrouw afgelopen nacht doodgebeten door pitbulls. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een dak- en thuisloze vrouw, die bekend was in de buurt.

De redactie verneemt verder dat de vrouw zonder toestemming het erf van de eigenaar van de pitbulls had betreden. De honden hebben haar daarna aangevallen waarna ze als gevolg van de beetverwondingen ter plaatse is overleden.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en de politie van Latour kwam vanmorgen ter plaatse. Op moment van schrijven is ook de afdeling Forensische Opsporing bezig met nader onderzoek (foto).

Het verminkte lichaam wordt ter obductie in beslag genomen.