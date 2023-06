Verwarde Chinese man kruipt langs de weg

De politie in Suriname heeft vorige week een 36-jarige man met een Chinees paspoort in vreemdelingenbewaring opgehouden. Hij bleek verward en kroop langs de weg meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren van bureau Santo Dorp kregen de melding dat een verwarde Chinese man zich voor een woning op een adres in het politie ressort bevond. Bij aankomst op de plek werd de man aangetroffen en gaven omstanders aan dat de man langs de weg kroop en zich op een bepaald moment voor de poort van de woning ophield.

De man die zeer vermoeid bleek te zijn werd overgebracht naar het politiebureau, aangezien er niet goed met hem kon worden gecommuniceerd. Hij bleek verder geen legitimatiebewijs en of andere reisdocumenten te kunnen overleggen, waardoor de man na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in vreemdelingenbewaring is opgehouden.

Na een ingesteld onderzoek van de politie werd achterhaald dat de man in het Centrum van Paramaribo een appartement heeft gehuurd alwaar hij zich met zijn Chinese paspoort had aangemeld. Verder dat de man Y.W. heet en een zeer verstrooide indruk maakte. De politie constateerde verder dat Y.W. enkele dagen terug met medeneming van een reiskoffer en een laptop zijn appartement verliet en onbeheerd en open achterliet.

Het vermoeden bestaat dat Y.W. deze spullen op een onbekende plek is kwijtgeraakt of mogelijk zelfs slachtoffer is geworden van een beroving. Via een Chinese vereniging alsook de Chinese ambassade is vernomen dat familieleden binnenkort naar Suriname zullen afreizen voor verdere afhandeling van deze zaak meldt de politie.