Frans-Guyana neemt 1.150 kilo groenten en fruit uit Suriname in beslag

De autoriteiten in buurland Frans-Guyana hebben 1.150 kilo groenten en fruit, welke geïmporteerd zijn uit Suriname, in beslag genomen. Volgen het parket van Cayenne vanwege de aanwezigheid van hoge dosis van Ethefon, een stof die de vruchtrijping bevorderd.

Volgens de Frans-Guyanese nieuwssite MO News is Ethefon in Guyana uitsluitend toegestaan ​​in de ananasteelt om de bloei te versnellen. Het gebruik ervan voor het rijpen van ander fruit is verboden. Als het in overmatige hoeveelheden wordt gebruikt, is het gevaarlijk voor de gezondheid.

De officier van justitie bij de rechtbank van Cayenne liet weten dat er is vastgesteld dat het middel bewust werd gebruikt en illegaal werd geïmporteerd op producten die al besmet waren uit Suriname. Naast de groenten en fruit is ook de mogelijke opbrengst van de doorverkoop, ruim 100.000 euro in contanten, in beslag genomen.

Het parket van Cayenne heeft vijf verdachten aangehouden, die allen zijn gedagvaard voor de rechtbank. “Er lopen aanvullende onderzoeken naar witwassen, wapenbezit en verborgen werk”, liet de officier weten aan MO News.