VIDEO: Burna Boy treedt niet op tijdens concert in Arnhem

Tienduizenden fans van de Afrikaanse wereldster Burna Boy, zijn zaterdagavond teleurgesteld naar huis gegaan nadat de zanger niet kwam opdagen op het podium van zijn in januari aangekondigd concert in de Gelredome te Arnhem. De exacte reden voor zijn afwezigheid is niet heel duidelijk. Burna Boy liet in een verklaring weten dat het gaat om een aantal reden.

De artiest zou volgens de time-table om 20.45u optreden, maar was een uur later nog steeds niet op het podium. De mc verzekerde het aanwezige publiek dat hij zou optreden en vroeg hen om geduld. Ondertussen warmde Jonna Fraser het publiek op met een surprise optreden.

Nog een uur later was de Nigeriaanse artiest nergens te bekennen. Om 23.15u kwam de mc met het slechte nieuws: het concert zou niet doorgaan. “We hebben alles geprobeerd om Burna Boy op tijd hier te krijgen, maar er is een limiet voor deze locatie en dat betekent dat Burna Boy vandaag helaas niet gaat optreden”, liet de mc weten. Op dat moment verlieten de boze en teleurgestelde bezoekers massaal De Gelredome.

Organisator Bon Bon Entertainment heeft in een verklaring aangegeven er kapot van te zijn dat Burna Boy niet kon optreden vanwege omstandigheden die zij en Burna Boy zelf niet hadden kunnen voorzien. “We hebben tot het allerlaatste moment geprobeerd om de show door te laten gaan, maar helaas lieten de lokale autoriteiten dat niet toe omdat ze dachten dat het onverantwoord was”, meldt zij.

De organisatie laat verder weten dat alle kaartkopers aanstaande maandag een mail krijgen met meer informatie over de nieuwe datum en tickets.

In december vorig jaar was de artiest live te zien in Suriname.