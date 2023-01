Burna Boy 17 juni in Nederland; registreer je nu voor kaarten

De wervelende show van Burna Boy vorige maand in Suriname, was het gesprek van de dag. Beelden van zijn show daar gingen flink rond op social media. Kon je er niet bij zijn, geen nood: op 17 juni 2023 komt The African Giant naar Nederland!

In de GelreDome, Arnhem geeft hij dan zijn grootste show ooit in Nederland! De kaartverkoop start op vrijdag 20 januari. Zijn laatste show was binnen 19 minuten uitverkocht! Om je tickets voor 17 juni veilig te stellen kun je je hier op de site van Bon Bon Entertainment pre-registreren. Hierdoor krijg je eerder toegang tot de link om kaarten te kopen.

Burna Boy, artiestennaam van Damini Ogulu, werd geboren in 1991 geboren in Port Harcourt, Nigeria. Hij begon met muziek maken toen hij pas tien jaar oud was. Begin 2010 ontpopte hij zich als een van Nigeria’s snelst stijgende startende artiesten, waarbij hij invloeden uit zijn Nigeriaanse afkomst combineerde met pop om onvergetelijke nummers te creëren.

In de afgelopen jaren werkte Burna Boy samen met een lange lijst van spraakmakende artiesten, waaronder J Hus, Beyoncé, P. Diddy, Wizkid, Stormzy, Ed Sheeran en nog veel meer.

Hij bewijst keer op keer dat hij een van de beste artiesten ter wereld is en met zijn nieuwste album ‘Love, Damini’ en gelijknamige tour zal hij het podium in het GelreDome stadion in vuur en vlam zetten.

Op 17 juni staat hij met zijn band op het podium, waar hij al zijn populaire nummers ten gehore zal brengen. Mis dit niet!