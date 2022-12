Burna Boy kondigt komst naar Suriname aan via eigen Facebookpagina

De bekende Afrikaanse artiest Burna Boy heeft vandaag zijn komst naar Suriname aangekondigd. Burna Boy liet op zijn eigen Facebookpagina weten dat hij op 14 december in Suriname zal zijn.

Hij plaatse niet zo lang terug onderstaande aankondiging op zijn Facebookpagina. Ook op zijn Instagram account is Suriname toegevoegd als bestemming waar de Nigeriaanse zanger zal optreden.

De komst van Damini Ebunoluwa Ogulu, zoals zijn officiële naam luidt, naar Suriname was een week geleden ook al bevestigd door de organisatie. De artiest had zelf nog niets laten weten. Nu is dat wel het geval.

Opmerkelijk genoeg gaat het volgens Burna Boy om 14 december en niet om 11 december zoals aanvankelijk was aangegeven.